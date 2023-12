Masterchef a Messina: ecco la puntata tra lo Stretto e piazza Duomo - Tempostretto

Dopo la registrazione del 15 maggio, si vedrà stasera la sfida per la tredicesima edizione del programma

MESSINA – Il giorno di Masterchef a Messina in tv. Dopo la registrazione del 15 maggio, la puntata va in onda stasera su SkyUno alle 21.25. Gli esterni sono dedicati alla città, da piazza Duomo (nella foto in basso blindata per lo show) al mare. In particolare, i cuochi amatoriali hanno dovuto preparare i pasti per i quaranta nuotatori che hanno festeggiato con “MasterChefItalia 13” il 70esimo anniversario della prima traversata a nuoto dello Stretto.

La trasmissione televisiva – condotta dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – è sbarcata a Messina per la prima volta. E su questa novità ha puntato molto l’amministrazione comunale in termini di ritorno d’immagine.

Articoli correlati