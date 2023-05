Masterchef arriva a Messina, lunedì piazza Duomo "blindata" per le riprese - Tempostretto

L'area sarà off limits dalle 7 alle 17. Ecco tutti i divieti di sosta e transito

MESSINA – Il cooking show per eccellenza arriva a Messina. Lunedì in piazza Duomo saranno effettuate le riprese di una puntata esterna della nuova edizione di Masterchef. La trasmissione televisiva – condotta dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – sbarca a Messina per la prima volta. Si tratta di registrazioni per la tredicesima stagione che andrà poi in onda, molto probabilmente, tra dicembre 2023 e marzo 2024.

Per assicurare il regolare svolgimento delle riprese, possibilmente lontano da occhi indiscreti e dal rischio di “spoiler”, a Palazzo Zanca si è tenuto un tavolo tecnico durante il quale sono stati concordati i provvedimenti viabili da adottare. Le decisioni sono state messe nero su bianco con un’ordinanza a firma del dirigente del Dipartimento Servizi Manutentivi, Pietro Certo.

Per la giornata di lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 17, sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione coatta, ambo i lati, sulle seguenti strade:

via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo;

via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo;

controviale sud di piazza Duomo, ne tratto compreso tra corso Cavour e via Università;

Il divieto di transito pedonale riguarderà invece piazza Duomo (ad eccezione dei residenti per il raggiungimento delle proprie abitazioni) con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale nei seguenti punti:

piazza Duomo, lato corso Cavour, a monte della fontana di Orione del Montorsoli (punto “1” dell’immagine);

piazza immacolata di Marmo/via Colombo (punto “2”);

via San Giacomo (punto “3”);

via I Settembre (punto “4”);

via Università (punto “5”;

via Venezian (punto”6”);

Infine, sarà istituito il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade, con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale nei seguenti punti:

via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo (punto “A”);

via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo (punto “B”);

controviale sud di piazza Duomo, ne tratto compreso tra corso Cavour e via Università (con i precedenti punti “A” e “B”);

via San Giacomo (punto “C”)

