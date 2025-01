Mattarella a Messina, UniMe inaugura l’anno accademico

Il presidente della Repubblica oggi ospite d'onore. Un evento da seguire con Tempostretto

MESSINA – Per la prima volta un presidente della Repubblica inaugura l’anno accademico dell’Università di Messina. Oggi è il giorno del presidente Sergio Mattarella in città. Alle 11, al Teatro Vittorio Emanuele, si svolge la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024/25. Con ospite d’onore proprio il capo dello Stato. Un evento da seguire con Tempostretto.

Oltre all’intervento della rettrice, Giovanna Spatari, sono previsti quelli del rappresentante del personale T.A. (tecnico ausiliario), Domenico Quartarone, e della rappresentante degli studenti, Chiara Furlan. Durante la cerimonia, al presidente Mattarella verrà conferito il Dottorato honoris causa in “Scienze delle pubbliche amministrazioni”. La laudatio sarà affidata al presidente emerito della Corte costituzionale, professore Gaetano Silvestri, mentre la motivazione del conferimento sarà enunciata dalla professoressa Daniela Novarese, ordinaria di Storia delle Istituzioni politiche e delegata all’Archivio storico UniMe. Successivamente, il presidente Mattarella terrà la sua lectio doctoralis.

“Messina Europa, 1955-2025”

Il tutto al termine della tre giorni dedicata a “Messina Europa, 1955-2025”. Filo conduttore di una serie di iniziative per celebrare il 70° anniversario della Conferenza di Messina. Conferenza che pose le basi per la firma del Trattato di Roma del 1957. Le radici dell’Unione europea si trovano nella città dello Stretto e il mondo accademico, in questi giorni, lo ha ricordato.

