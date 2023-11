Maturità bis a Spadafora, due docenti sospesi - Tempostretto

Stop temporaneo alla docenza per il prof che ha spoilerato via chat gli argomenti d'esame e un altro collega

MESSINA – Mentre va in soffitta il procedimento disciplinare per la docente sospettata di aver anticipato i temi della prova orale, arriva la sospensione per altri due componenti della commissione di esami di maturità al liceo classico Galilei di Spadafora, al centro del caso della maturità da rifare per una delle quinte.

L’ufficio scolastico provinciale ha concluso l’ispezione disponendo lo stop all’attività didattica per due degli 8 docenti impegnati nelle prove, ed in particolare per il professore che avrebbe inviato gli argomenti dell’orale via chat. Sospeso anche un altro componente della commissione, mentre gli altri sei docenti impegnati sono stati tutti “scagionati”. Questa la decisione dell’ufficio scolastico provinciale, retto dal Provveditore Stello Vadalà.