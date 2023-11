Spadafora, il giorno degli esami bis al liceo G. Galilei. Al via la ‘seconda’ maturità

Tutto pronto per questa prima giornata dedicata alla ripetizione degli esami di maturità, presso il liceo G. Galilei di Spadafora. La vicenda degli 11 studenti

SPADAFORA – Iniziano oggi gli esami della “seconda maturità” del liceo G. Galilei di Spadafora, dove una classe si è vista annullare le prove sostenute dopo che erano state rilevate delle irregolarità tali da convincere l’ufficio scolastico regionale a decretare l’invalidazione degli esami.

Clima di “assoluta serenità”

Gli studenti che dovranno ripetere gli esami tornano oggi tra i banchi di scuola. Dopo aver già progettato il proprio futuro, tra quanti si erano già iscritti ad un corso di laurea e quanti avevano invece già iniziato a lavorare, gli 11 studenti della classe del liceo dovranno ripetere le prove già sostenute. Ma la scuola ha garantito un clima di assoluta serenità, secondo quanto fortemente auspicato dal provveditore agli studi Stello Vadalà che sulla vicenda non si era esposto, sottolineando fermamente che il principale obiettivo adesso era di garantire lo svolgimento dei nuovi esami in tranquillità. Per questo motivo, oggi, l’accesso al liceo è consentito soltanto agli studenti e agli addetti ai lavori così da limitare lo stress per gli studenti già finiti sotto i riflettori della stampa nazionale.

La vicenda

Tutto ha inizio con la denuncia dei genitori di uno studente, che aveva evidenziato la presenza di gravi irregolarità nello svolgimento delle prove. Dopo i dovuti accertamenti, la decisione dell’ufficio scolastico regionale. A nulla è servito il ricorso presentato da un gruppo di alunni al Tar di Catania, che aveva invece confermato quanto stabilito dai vertici dell’istituzione scolastica.

