Maturità: prova orale per gli studenti calabresi, consigli per prepararsi - Tempostretto

Alcuni consigli per prepararsi al meglio per questo passo importante nella vita di ogni studente

Gli studenti che quest’anno si presenteranno all’esame di maturità dell’anno scolastico 2021/2022 nella regione Calabria sono, di preciso, 19.514. La prima prova scritta di italiano si è tenuta il 22 giugno. Sarà Cosenza la provincia calabrese con il maggior numero di studenti coinvolti in questo esame, seguita da Reggio Calabria e poi, in ordine, da Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.

Ora è tempo di studiare per gli esami orali! Ecco di seguito alcuni consigli per prepararsi al meglio per questo passo importante nella vita di ogni studente.

Organizza bene il tuo tempo

Quanto tempo hai prima degli esami di maturità ? Prepara un piccolo calendario con ciò che devi studiare per ogni materia per arrivare preparato. Tieni presente che si tratterà di un ripasso di ciò che hai studiato durante il corso scolastico, quindi non ci saranno contenuti da imparare da zero. Tuttavia, consigliamo di lasciare i giorni prima degli esami di maturità per rivedere tutti i programmi di ogni materia.

Evita le distrazioni

Internet è un grande alleato di fronte agli esami grazie all’infinito numero di applicazioni e risorse web che mette a disposizione. Una tra tutte è la possibilità di realizzare ripetizioni private online con insegnanti preparati in grado di risolvere dubbi o aiutare con le materie che trovi più complesse. Se avessi bisogno di ripetizioni last minute, puoi rivolgerti, per esempio, a GoStudent, la piattaforma di lezioni online più popolare in Italia. Secondo una recente indagine sull’istruzione condotta da GoStudent, l’86% dei ragazzi italiani che hanno preso ripetizioni in passato ha dichiarato di riconoscerne i benefici e di averle trovate molto utili. Ricorrere, quindi, al supporto di un insegnante privato può essere un’ottima strategia per affrontare bene la maturità e superare al meglio anche la prova orale. Per saperne di più, visita il loro blog per genitori e studenti .

Tieni tuttavia presente che internet può diventare il tuo peggior nemico a causa di tutte le distrazioni che crea. Evita di utilizzare Whatsapp, Facebook o Instagram mentre stai studiando. Approfitta invece delle pause per comunicare con il mondo e vai online se questo è il tuo modo per schiarirti le idee. La cosa più consigliata è di spegnere il cellulare e se preferisci essere raggiungibile puoi disattivare temporalmente le applicazioni o i gruppi di conversazione.

Crea gruppi di studio

Molte volte, svolgere i compiti in compagnia aiuta a studiare meglio. Questo dipende molto dal modo d’essere di ogni studente, ma studiare in gruppo o riunirsi con altre persone per ripassare il materiale dell’esame può aiutarti a concentrarti. Alcune persone imparano molto meglio ascoltando la teoria spiegata da qualcun altro. Ripassare, commentare gli argomenti o fare esercizi pratici in gruppo è una buona idea.

Ripeti ad alta voce

Altri studenti tendono ad apprendere i contenuti recitandoli ad alta voce e in completa autonomia. La tecnica di ripetere è molto efficace per alcune persone.

Esegui esercizi esattamente come quelli dell’esame