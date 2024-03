Maurizio Croce si è dimesso da consigliere comunale

Ha appena inviato una pec alla presidenza del Consiglio di Messina

MESSINA – “Dimissioni irrrevocabili per motivi strettamente personali”. Maurizio Croce ha appena inviato una pec alla presidenza del Consiglio comunale: si è dimesso da consigliere, dopo l’arresto.

Oggi il provvedimento della prefettura di sospensione ma più forze politiche, dal Pd a Sud chiama Nord con Cateno De Luca, ne invocavano le dimissioni. Ed era anche l’auspicio del presidente Pergolizzi per “tutelare le istituzioni”. Con le dimissioni di stasera si chiude così un lungo capitolo di tensioni in Consiglio. Dal “caso Croce”, sul tema incompatibilità e ineleggibilità, per il ruolo di soggetto attuatore contro il dissesto idrogeologico, fino al “sì” alla decadenza per le assenze.

Preso atto delle dimissioni, si aprirà un nuovo capitolo e il seggio dovrebbe andare all’ex consigliere Alessandro Russo, del Pd, e non a Sebastiano Tamà di Forza Italia. L’ex candidato sindaco era in Consiglio perché miglior perdente nella sfida, dietro Basile, in base alla legge regionale. E, come ci conferma il legale Nicola Bozzo, sia una sentenza del Tar, sia una circolare interpretativa dell’assessorato regionale che confermano quest’interpretazione.

