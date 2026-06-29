 Maurizio Pellegrino è il nuovo direttore sportivo dell’Acr Messina

Maurizio Pellegrino è il nuovo direttore sportivo dell’Acr Messina

Simone Milioti

Maurizio Pellegrino è il nuovo direttore sportivo dell’Acr Messina

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lunedì 29 Giugno 2026 - 11:30

Dopo quasi un mese di silenzio la società torna a comunicare ufficialmente il nome del direttore sportivo, le sue prime parole: "Ci aspetta un lavoro impegnativo"

MESSINA – L’Acr Messina 1900 è lieta di comunicare di aver affidato a Maurizio Pellegrino il ruolo di Direttore Sportivo per la stagione sportiva 2026/2027. Una scelta di competenza ed esperienza, in linea con il progetto di crescita del Club: a Pellegrino il compito di guidare l’area sportiva nella costruzione di una rosa competitiva e ambiziosa per il prossimo campionato.

Queste le prime parole del nuovo ds pellegrino: «Sono orgoglioso di sposare questo progetto e di mettermi al servizio di una piazza dalla storia gloriosa come Messina. Ci aspetta un lavoro impegnativo, che affronteremo con dedizione, programmazione e l’obiettivo di restituire ai tifosi le soddisfazioni che meritano».

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