Maurizio Pellegrino è il nuovo direttore sportivo dell’Acr Messina

Dopo quasi un mese di silenzio la società torna a comunicare ufficialmente il nome del direttore sportivo, le sue prime parole: "Ci aspetta un lavoro impegnativo"
MESSINA – L’Acr Messina 1900 è lieta di comunicare di aver affidato a Maurizio Pellegrino il ruolo di Direttore Sportivo per la stagione sportiva 2026/2027. Una scelta di competenza ed esperienza, in linea con il progetto di crescita del Club: a Pellegrino il compito di guidare l’area sportiva nella costruzione di una rosa competitiva e ambiziosa per il prossimo campionato.
Queste le prime parole del nuovo ds pellegrino: «Sono orgoglioso di sposare questo progetto e di mettermi al servizio di una piazza dalla storia gloriosa come Messina. Ci aspetta un lavoro impegnativo, che affronteremo con dedizione, programmazione e l’obiettivo di restituire ai tifosi le soddisfazioni che meritano».