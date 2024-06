Messina. Maxi operazione anti droga, i nomi degli arrestati

IN AGGIORNAMENTO I primi nomi degli arrestati dai Carabinieri per droga tra Messina, Tortorici e la Calabria

E’ scattata tra la Calabria, i Nebrodi, la città di Messina, la zona di Barcellona ma anche altri centri della provincia la maxi operazione anti droga dei Carabinieri e della Direzione distrettuale antimafia che oggi ha portato a 112 provvedimenti cautelari. A firmare le ordinanze sono stati più di un giudice per le indagini preliminari. Di seguito, i primi nomi (in aggiornamento). Dove non indicato, si intendono di Messina.

In carcere sono andati: Giuseppe “Monster Tatoo” Anzalone (36), Alex Arrigo (31), Antonino “il bolognese” Astone (37), Luca Micaelgabriel Astone (24), Giuseppe Astuto (32), Giuseppe Bellamacina (52), Fabio Bellantoni (43), Danilo Lorenzo Calderone (25), Giovanni Cannistrà (Fiumedinisi, 43), Claudio Caporlingua (35), Andrea Centorrino (27), Angelo Conti (34), Carmelo Conti Gennarino (37), Salvatore Costa (53), Giuseppe Costanzo Zammataro (Tortorici, 47), Giovanbattista “coccolo” Cuscinà (45), Valentina Demarco (32), Simone Di Bella (39), Antonino Falcone (51), Sebastiano Galati Massaro (53, Tortorici), Giuseppe Gangemi (35), Bruno Giorgi (29, Locri), Paolo Grassi (34), Giuseppe “macchinina” Lo Cascio (38), Giuseppe “pippo ciabatta” Maressa (64), Antonino Mastrolembo Barnà (55, di Brolo), Filippo Messina (52), Domenico Milanese (47), Vincenzo “Jamanica” Muni (42), Gaetano “Emanuele” Pennino (39), Giovanni “mu-mu” Rizzo (37), Antonino Scirone (30), Francesco “ciccio” Spadaro (45Achraf “Alex” Tahib (34), Gianluca Torrini (39), Gianluca Vento (27). In carcere anche i calabresi: Gioacchino Cananzi di Rosarno, (49), Antonio Strangio (40, di Locri), Grazia (zia Graziella) Minutoli (62, di Reggio Calabria),

Agli arresti domiciliari invece: Alessio Abbate (30), Maria Cacopardo (69), Stefania Galletta (36), Francesco Pelle (69, di San Luca), Domenico Romano (25), Giada Sabatini (27).