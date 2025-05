Maxi schermo per Foggia – Messina, quel precedente favorevole di 25 anni fa

Scaringella siglò il blitz in terra pugliese e in tanti esultarono al Celeste. Serve un altro miracolo per mantenere la terza serie

Vita o morte, senza appelli. Un solo risultato su tre a disposizione: vincendo a Foggia il Messina sarà salvo, con qualunque altro risultato sarà retrocesso in serie D. Un crocevia fondamentale per il futuro sportivo del club, anche per le note questioni societarie degli ultimi mesi.

Sabato 17 maggio, chi lo vorrà potrà seguire la partita nel maxi schermo che sarà allestito allo stadio “Franco Scoglio”, con tanto di polemiche sulla capienza di 10mila spettatori.

Il precedente

Un’iniziativa che riporta alla mente un precedente significativo, carico di speranza per i colori biancoscudati. Venticinque anni fa, il 13 marzo 2000, il calendario mise di fronte Foggia e Messina in una sfida altrettanto cruciale, valida per il campionato di Serie C2. Anche in quell’occasione, l’importanza della posta in palio (la partita era un passo fondamentale per la corsa alla promozione) e il fatto che la gara fosse trasmessa in diretta spinsero all’allestimento di un maxi schermo allo stadio Celeste di Messina per consentire alla tifoseria di sostenere la squadra a distanza.

Quella partita del 2000 vide il Messina imporsi per 1-0 sul Foggia. Il gol decisivo fu realizzato da Michele Scaringella al 43° minuto del primo tempo. Una rete che non fu solo un mattone per la vittoria di quella giornata, ma che spianò concretamente la strada alla promozione del Messina in Serie C1, al termine di una stagione che si rivelò trionfale.

Il parallelo tra i due eventi

Il parallelo tra i due eventi è suggestivo: una sfida a Foggia contro i rossoneri, un obiettivo di categoria in palio (sempre la terza serie), e la scelta di allestire un maxi schermo a Messina per radunare la passione dei tifosi impossibilitati a seguire la squadra in trasferta.

A distanza di un quarto di secolo, quel precedente del 13 marzo 2000 viene ricordato come un momento chiave, un “blitz” esterno che diede una spinta determinante verso il successo finale. La speranza, oggi, è che quella memoria possa infondere fiducia e che l’esito possa essere nuovamente favorevole ai colori del Messina.