Maxi schermo per Foggia-Messina, “allo stadio nel segno della condivisione”

La struttura è in fase di montaggio. L'Amministrazione e l'assessore Finocchiaro invitano i tifosi a partecipare all'evento

MESSINA – In preparazione allo stadio “Franco Scoglio” il maxi schermo per la proiezione della partita Foggia – Messina, valevole per il ritorno dei play-out del campionato di Serie C, in programma sabato 17 maggio, alle ore 15.00. L’amministrazione comunale e l’assessore Massimo Finocchiaro hanno invitato i tifosi a partecipare all’evento sportivo nel segno della condivisione. Ci sarà un punto ristoro e l’obiettivo è favorire la partecipazione di famiglie e cittadini.

A causa delle ultime piogge il manto erboso non è però idoneo ad accogliere il pubblico in sicurezza. Il maxi schermo sarà quindi visibile con accesso dalla curva sud e non direttamente dal campo. L’ingresso è gratuito, ma ricordiamo che è obbligatoria la registrazione nominativa tramite la piattaforma Postoriservato.it, per finalità di sicurezza e tracciabilità, come disposto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le disposizioni viarie

A supporto dell’afflusso e del deflusso dei partecipanti sono state adottate disposizioni viabili, valide dalle ore 11.00 alle ore 20.00 del 17 maggio, e comunque fino alla normalizzazione del transito veicolare e pedonale. In particolare, vigeranno i divieti: