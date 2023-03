Me.doc, 2 giorni per scoprire e valorizzare i vini messinesi - Tempostretto

Il 18 19 marzo al teatro Vittorio master class e dibattiti per promuovere Faro, Mamertino e Malvasia

MESSINA – Si apre il 18 marzo prossimo pomeriggio la prima rassegna dei vini del territorio messinese, presentata alla Camera di Commercio dall’Associazione italiana sommelier che ha curato l’organizzazione dell’evento. Me-doc è il titolo dell’evento, che nasce come una vetrina dei vini, dei doc in particolare ovviamente, quindi il Faro, La Malvasia e il Mamertino, ma che vuole rappresentare un primo punto di partenza per arrivare ad un evento stabile di promozione e valorizzazione delle produzioni autoctone.

Tra master class e convegni, quindi, l’appuntamento è con gli esperti dell’Ais, gli stakeholder di settore, i produttori e i principali buyer, a confronto per dialogare sulle difficoltà e le prospettive del settore, in grande crescita, e pensare a percorsi comuni di sviluppo.

Al tavolo della presentazione, il presidente AIS regionale Francesco Baldacchino, il delegato AIS Taormina e responsabile regionale eventi AIS Sicilia Gioele Micali, il sindaco della Città Metropolitana di Messina Federico Basile, la responsabile regionale AIS Sicilia della comunicazione Giusy Mauro, il delegato AIS Messina area tirrenica Francesco Italiano, la neo presidente del Consorzio di tutela Faro Doc Enza La Fauci, uno dei rappresentanti del Consorzio di tutela del Mamertino Nino Cambria, in rappresentanza della presidente Flora Mondello di Gaglio Vignaioli, e da remoto ha mandato un saluto il responsabile del Consorzio di tutela delle Malvasie delle Lipari Mauro Pollastri.



Il filo rosso imbastito dall’Ais parla di buon vino, anzi buoni vini, produzioni uniche delle sponde tirreniche e messinesi, delle isole Eolie, e di salute. In mezzo, le eccellenze di una provincia ormai riconosciuta in ambito internazionale. Il nostro vino piace, anche all’estero, sempre di più.

Nella locandina il programma della rassegna

programma rassegna Me.doc