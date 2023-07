Medaglia per l'UniMe al campionato italiano di ginnastica artistica paralimpica - Tempostretto

A Rimini, nel campionato italiano riservato agli atleti paralimpici, Paleologo vince l'argento e Castagna chiude quarto

RIMINI – Fa il pieno di grandi soddisfazioni la Ssd UniMe che, al Campionato Italiano di Ginnastica Artistica Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) – summer edition, tenutosi domenica presso il complesso sportivo della Fiera di Rimini, ottiene riscontri molto importanti per il proprio settore Skill In.

Due gli atleti in gara con i colori del team universitario, il diciannovenne Daniele Castagna e la ventitreenne Anja Paleologo, che hanno partecipato alla competizione agonistica dimostrando grande entusiasmo e tantissimo impegno.

I due atleti sono stati seguiti e sostenuti con dedizione e passione in ogni momento della gara dai loro due istruttori, i tecnici Fisdir per il settore Skill In della Ssd UniMe Fabio Di Bella e Federica Palumbo, nonché dalla coordinatrice del settore sportivo universitario, Marika Margiotta.

I risultati di Paleologo e Castagna

Nella sezione Ginnastica artistica maschile senior, livello internazionale Dsigo (Down Syndrome International Gymnastics Organisation), Daniele Castagna ha raggiunto il quarto posto nelle specialità di corpo Libero, volteggio, cavallo con maniglie e parallele pari. Ottiene una prestigiosa medagalia d’argento Anja Paleologo nella sezione ginnastica artistica femminile, terzo livello Fisdir, chiudendo al secondo posto nelle specialità di corpo libero, volteggio e trave alta.

Risultati importanti, dunque, ma anche un grande traguardo raggiunto dalla Ssd UniMe: la partecipazione alla competizione sportiva, infatti, rappresenta la concreta realizzazione di uno degli obiettivi prioritari del progetto Skill In, sostenuto dall’Università degli Studi di Messina.