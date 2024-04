Melicucco. Bullismo e illegalità, i carabinieri incontrano gli alunni dell’Istituto Carlo Levi

Si è parlato di rispetto delle regole e tutela dei diritti che sono il collante per la buona convivenza sociale

MELICUCCO – Presso l’Istituto comprensivo “Carlo Levi” di Melicucco, si è svolto un incontro tra l’Arma dei Carabinieri e gli alunni delle classi prime e seconde della scuola Secondaria di primo grado. I temi dell’incontro hanno riguardato argomenti quali bullismo e legalità. Si è parlato di rispetto delle regole e tutela dei diritti che sono il collante per la buona convivenza sociale. Il dibattito si è poi concentrato sul contrasto a tutte le forme di prevaricazione con particolare riferimento alle varie forme di bullismo. Sono stati posti in visione dei cortometraggi di significativa importanza, dove gli alunni hanno potuto carpire da vicino le testimonianze di giovani vittime di bullismo.

I militari hanno introdotto anche tematiche del cyberbullismo, spiegando agli alunni come utilizzare in maniera consapevole i social network e sottolineando l’importanza di prestare attenzione ai messaggi che si inviano o si ricevono. La tematica è stata toccata allo scopo di prevenire certi comportamenti scorretti, molto spesso sottovalutati dai giovani che si sentono “protetti” dallo schermo. Sono stati introdotti i più frequenti reati in cui un giovane può incorrere come conseguenza all’emulazione di comportamenti negativi.