Melicucco. Scoperte due discariche abusive, denunciate quattro persone - Tempostretto

Le persone deferite sono accusate di avere realizzato delle vere e proprie discariche abusive, con grave rischio per l’inquinamento dell’ambiente

MELICUCCO – Quattro persone in due differenti controlli, sono state deferite dai carabinieri, perchè accusate di avere realizzato delle vere e proprie discariche abusive, con grave rischio per l’inquinamento dell’ambiente.

Nello specifico, i militari in collaborazione con la Stazione Carabinieri Forestali di Cittanova, hanno denunciato due coniugi che, nei pressi della loro abitazione, avevano accumulato circa 350 portiere e un’ottantina di cofani di automobili, nonché decine di cerchi e sezioni di parti meccaniche di veicoli vari. L’area è stata sottoposta a sequestro.

Mentre in un’altra zona di contrada San Fili, i carabinieri hanno riscontrato un’analoga situazione, con l’accumulo di circa 650 tra cofani e portiere, 50 pneumatici, diverse parti di motori, 4 autovetture ed un autocarro, il tutto in stato di abbandono. Due persone sono state denunciate ed anche in questo caso l’area è stata sottoposta a sequestro.

In entrambi i casi, tutto il materiale, di cui parti di motori, ritenuto, tra l’altro, di dubbia provenienza, era esposto alle intemperie e, spesso, appoggiato direttamente a terra, con forte rischio di inquinare il suolo sottostante.