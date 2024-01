Melicucco. Scoperto l’autore di un furto in una abitazione

I carabinieri di Melicucco sono riusciti ad identificare l’autore che ha agito, approfittando dell’assenza degli inquilini

MELICUCCO – Indagine lampo dei carabinieri, che in poco tempo sono riusciti a dare un nome all’autore del furto avvenuto nei primi giorni di dicembre presso l’abitazione di un uomo residente a Melicucco. In particolare, è la sera del 7 dicembre scorso, quando giunge una chiamata al 112 da parte

di un uomo disperato che denunciava il furto di denaro e diversi monili d’oro all’interno della propria abitazione. I militari dell’Arma nell’immediato hanno avviato così le opportune azioni di sopralluogo all’interno dell’abitazione, acquisendo elementi preziosi all’individuazione del colpevole deferendolo all’autorità giudiziaria palmese. Nello specifico, a seguito di un’articolata attività info-investigativa e grazie a un’analisi dettagliata del luogo, i carabinieri di Melicucco sono riusciti ad identificare l’autore che ha

agito secondo procedure operative ben pianificate e consolidate, approfittando dell’assenza degli inquilini per poi entrare e commettere il delitto in pochi minuti. I numerosi servizi di vigilanza predisposti dalla Stazione di Melicucco, effettuati anche a seguito dei singolari casi di furti in abitazione, hanno consentito con efficacia di evitare e prevenire il commettersi di ulteriori delitti nel territorio. Inoltre, la popolazione è stata invitata a segnalare al 112 persone che si aggirano in maniera sospetta all’interno del territorio comunale. Esortazione che ha conseguito un esito positivo e ha aumentato notevolmente la collaborazione tra i cittadini e il presidio locale dei Carabinieri.