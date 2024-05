Messina, la nazionale junior di nuoto si allenerà alla Cittadella Universitaria

Un grande vanto per l'Università degli Studi di Messina e per la Fin Sicilia, la nazionale di nuoto utilizzerà le strutture fiore all'occhiello della città

MESSINA – Si è lavorato in silenzio per questo importante appuntamento che vedrà la nazionale di nuoto junior allenarsi a Messina dal 15 al 21 maggio alla Cittadella Sportiva Universitaria. A rivelarlo finalmente la Rettrice Spatari che questa mattina, nel corso dell’evento “Un calcio al razzismo”, ha svelato che l’allenatore della nazionali giovanili Marco Menchinelli porterà a Messina i 43 convocati per l’EuroJrs di Vilnius per prepararli al meglio all’appuntamento di inizio luglio.

Il gruppo di tecnici e gli atleti provenienti da tutta Italia utilizzeranno sia la piscina scoperta per i loro allenamenti che la palestra non troppo distante, questo a dimostrazione della funzionalità della struttura, un gioiello ammirato in tutta Italia. L’Università, anche se non conosciamo i dettagli, si dovrebbe far anche carico di vitto, alloggio e spostamenti del numeroso gruppo. Un grande investimento e una grande vetrina per Messina che riporta dopo anni la nazionale in città e un plauso anche alla Fin Sicilia che avrà fatto partire gli abboccamenti tra le parti.

Tra i convocati si possono leggere nomi di società, alcune anche blasonate del nuoto, provenienti da tutta Italia. Tra di essi figura però anche la reggina, tesserata con la Ssd UniMe, Emma Arcudi che qualche settimana fa aveva staccato il pass per gli EuroJrs nei 50 farfalla ed era stata poi convocata proprio da Menchinelli. Tra loro anche Sara Curtis attuale primatista juniores mondiale, senza dimenticare i velocisti uomini dello stile libero che hanno già ottenuto medaglie in contesti continentali riservate sempre ai junior.

Gli atleti attesi a Messina

Quarantatre i selezionati (19 maschi e 24 femmine): Lorenzo Ballarati (CC Aniene), Davide Passafaro (CC Aniene), Matteo Palmisani (In Sport Rane Rosse), Daniele Del Signore (CC Aniene), Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche), Filippo Bertoni (CC Aniene), Daniele Momoni (Aurelia Nuoto), Carlos D’Ambrosio (Fondazione Bentegodi), Matteo Venini (In Sport Rane Rosse), Davide Lazzari (Ispra), Andrea Dondoli (Virtus Buonconvento), Mirko Chiaversoli (Team Centro Italia), Jacopo Barbotti (CC Aniene), Leonardo Perciballi (G. Sport Village), Alan Vergine (GAM Team Brescia), Emanuele Potenza (Icos Sc), Gabriele Valente (Nuotatori Pugliesi), Lorenzo Fuschini (Imolanuoto), Domenico De Gregorio (Olimpia Sport Village); Irene Mati (RN Florentia), Giada Alzetta (Leosport), Emma Giannelli (RN Florentia), Helena Musetti (CC Aniene), Giorgia Crepaldi (Libertas Nuoto Novara), Sara Curtis (CS Roero), Anna Porcari (Team Veneto), Cristiana Stevanato (Team Veneto), Chiara Sama (Team Rinascita Romagna), Lucrezia Domina (H. Sport Firenze), Giulia Pascareanu (RN Florentia), Benedetta Boscaro (Team Veneto), Veronica Quaggio (Nuoto Mira), Emma Arcudi (UNIME), Sofia Barba (Nuotatori Pugliesi), Giada Del Medico (Nandi ARS Loreto), Alessandra Gusperti (Team Nuoto Trento), Caterina Santambrogio (In Sport Rane Rosse), Martina Fanunza (Promogest), Elisa Pignotti (Pol. Sambenedettese), Ludovica Terlizzi (Genova Nuoto My Sport), Bianca Nannucci (Livorno Aquatics), Lucrezia Mancini (Spoleto Nuoto), Greta Rossi (Sporting Club 63). Nell’immagine in evidenza il gruppo dello scorso anno in cui figurava il palermitano Gianluca Messina.