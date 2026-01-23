Melissa Acani ritrovata a Messina: lieto fine per la 22enne scomparsa a Livigno

L'avvistamento in centro da parte di un autista di bus privati poi le ricerche della Polizia. La giovane torna a casa dopo 20 giorni

Messina – E’ stato l’autista di un autobus privato a permettere il lieto fine del caso Melissa Acani, la 22enne scomparsa da Livigno lo scorso 3 dicembre. Della sua sparizione si era occupata “Chi l’ha visto” e proprio grazie alla celebre trasmissione di Rai 3 l’autista ha riconosciuto la ragazza mentre camminava in via Tommaso Cannizzaro.

L’avvistamento in centro

L’uomo ha immediatamente avvisato la Questura di Messina permettendo ai poliziotti delle Volanti di verificare immediatamente la fondatezza della segnalazione e rintracciare la giovane. Dopo aver appurato che stava bene fisicamente gli agenti si sono messi in contatto con la famiglia di Melissa Acani e poco dopo, in collaborazione con la Questura di Sondrio e i carabinieri di Livigno che seguono il caso, hanno accompagnato la 22enne all’aeroporto di Catania dove ha preso un volo verso casa.

L’annuncio di Chi l’ha visto

“Sta bene la ventiduenne che il 3 dicembre si era allontanata in circostanze allarmanti dalla provincia di Sondrio. Grazie a tutti”, è il messaggio diffuso dalla trasmissione “Chi l’ha visto al momento dell’annuncio”. Adesso spetterà alla famiglia appurare i motivi dell’allontanamento. Per il momento i genitori di Melissa si godono però la felicità di aver potuto riabbracciare la loro figlia e di saperla sana e salva.

