Memorial Aliberti, a Santa Teresa si impongono Amasi e Sukharyna - Tempostretto

Il Memorial Aliberti, anche "Trofeo Curri chi ti pigghiu" ha visto prevalere in assoluto il portacolori dell'Atletica Savoca

Saverio Amasi e Nadiya Sukharyna hanno firmato l’albo d’oro del “Trofeo Curri chi ti pigghiu – Memorial Salvatore Aliberti”. La dodicesima edizione della manifestazione FIDAL, organizzata dall’Atletica Savoca con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Santa Teresa di Riva, era valida come Campionato Provinciale Individuale Allievi ed Assoluto di corsa su strada e sesto appuntamento della “Messina Run Cup 2023”. Le gare sono state aperte in Viale Regina Margherita da “Paperini” ed Esordienti. Allieve, categorie femminili e over 65 hanno completato tre giri di un percorso ad anello di circa 1.660 metri, mentre ad Allievi/Juniores e under 60 sono toccate cinque tornate per complessivi 8,3 km.

I vincitori: uomini, donne, giovani

Amasi dell’Atletica Savoca ha sbaragliato la concorrenza in 27’56”. Piazza d’onore per Mattia Barbiglia (Podistica Messina), giunto al traguardo dopo 2’ e 31”, davanti al compagno di squadra Maurizio De Salvo. A seguire: Andrea Sutera (Atletica Savoca), Gaetano Pellegrino (Polisportiva Milazzo), Paolo Restuccia (Albatros), Pierpaolo Maimone (Atletica Savoca) e Antonino Fasolo dell’Atletica Villafranca.

Indiscussa pure la vittoria di Sukharyna (Torre Bianca) con il crono di 19’57”. Seconda Jessica Bonanno della Podistica Messina, che ha preceduto nell’ordine: Valentina Bartolotta (Podistica Capo d’Orlando), Rossella Granà (Stilelibero), Ludovica Costanzo (Podistica Capo d’Orlando), Santa Gringeri (Meeting Sporting Club) e Giovanna Granata della Podistica Capo d’Orlando.

Tra i giovani, affermazioni, invece, di: Simone Ciatto, Carmelo Carnabuci, Cristina Aicolino, Lila Finocchiaro, Sofia Nicita, Riccardo Zingales, tutti dell’Atletica Savoca, Antonio Martino (Odysseus), Sofia Caristi, Giuseppe Smedile e Silvia Podetti della Torre Bianca. L’evento sportivo è terminato con le rituali premiazioni.

