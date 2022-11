Memorial Aliberti. Cavazzuti e Salonia conquistano i titoli regionali - Tempostretto

La manifestazione, organizzata dall'Atletica Savoca a Santa Teresa di Riva, assegnava i titoli per Ragazzi e Cadetti

SANTA TERESA DI RIVA – Una bellissima e calda giornata di sole ha fatto da ideale cornice all’11ª edizione del “Trofeo Curri chi ti pigghiu – Memorial Salvatore Aliberti”, che si è svolto a Santa Teresa di Riva. La manifestazione sportiva, ben organizzata dall’Atletica Savoca della presidente Manuela Trimarchi con il patrocinio e la fattiva collaborazione del Comune di Santa Teresa di Riva, era valida come Campionato Regionale Individuale Fidal Ragazzi/e e Cadetti/e di corsa su strada.

Tanta era l’attesa per le prove che mettevano in palio gli ambiti titoli siciliani Ragazzi/e Cadetti/e, che sono stati conquistati da: Luca Cavazzuti, campione italiano, e Viviana Salonia, entrambi della Siracusatletica, tra i Cadetti/e e dai Ragazzi/e Simone Spadaro (Atletica Villafranca) e Giulia Candido (Correndo per Acireale). Ottime, inoltre, le prove fornite da Simone Ciatto (bronzo Cadetti), Sara Santoro (argento Cadette), Santi Arici (argento Ragazzi) Gisele Russotti (argento Ragazze), tutti tesserati Atletica Savoca, società in costante crescita della provincia messinese.

Si sono laureati campioni regionali a squadre: Siracusatletica, che ha messo a segno la doppietta Cadetti/e, Marathon Altofonte (Ragazze) e Atletica Savoca con i Ragazzi. Hanno presenziato all’evento l’assessore comunale Giammarco Lombardo, che ha ringraziato l’Atletica Savoca cara ad Antonello Aliberti per l’importante vetrina data al centro jonico, il presidente della Fidal Sicilia Salvatore Gebbia ed il presidente provinciale della Fidal Nunzio Scolaro.

L’ordine di arrivo nelle categorie

In apertura, grande spazio è stato riservato ai piccoli, a partire da “Paperini” ed Esordienti, che, incitati dal caloroso tifo di genitori e parenti, hanno dato vita ad entusiasmanti gare. Poi è toccato a più grandi, dagli Allievi in poi, cimentarsi su un percorso ad anello di circa 1.660 metri, da ripetere più volte. La distanza maggiore per Juniores, Senior e Master prevedeva cinque tornate per complessivi 8,3 km.

Vittorie del beniamino di casa Saverio Amasi dell’Atletica Savoca e di Carmela Gasbarro (Podistica Messina). Amasi ha allungato subito in testa al gruppo, chiudendo a braccia alzate in viale Regina Margherita con il tempo di 28’00”. Piazza d’onore per Kevin Giorgianni, arrivato dopo 2’13”. Terzo Loris Bartolone (Amatori Regalbuto), quarto Carmelo Galeano (Podistica Messina), quinto Salvatore Messina (Atletica Termini Imerese) e sesto Giovanni Messina dell’Atletica Virtus Acireale. Tra le donne, Gasbarro si è imposta (39’30”) in volata su Francesca Colafati, portacolori della Filippide. Alice Muffari (Podistica Messina) sul gradino basso del podio.