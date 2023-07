Mentre la Sicilia brucia, è allarme per la carenza d'organico dei vigili del fuoco VIDEO - Tempostretto

La nota dei sindacati e i video di Vdf e dei lettori: da Faro Superiore a Curcuraci, a Messina

Emergenza organico dei vigili del fuoco nella Sicilia che brucia. Scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil, chiedendo un forte impegno da parte della Regione: “L’esperienza dell’anno scorso non è servita a nulla. Nel 2022, con il concorso ispettori., abbiamo perso 70 unità. E quest’anno, con il passaggio a capi squadra, sono stati tolti dalla strada, da fine giugno, ben 130 vigili del fuoco. Esprimiamo vicinanza e solidarietà al personale impegnato con grandi sforzi e pericoli nell’emergenza incendi in Sicilia”.

Il comunicato è firmato dalle segreterie e i coordinamenti regionali della Sicilia dei tre sindacati.