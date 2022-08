Mercato di Ferragosto sul viale Giostra, i provvedimenti viari - Tempostretto

Il mercato è in programma domenica 14 e lunedì 15

MESSINA – In occasione del mercato di Ferragosto sul viale Giostra, in programma domenica 14 e lunedì 15, sono previsti provvedimenti viabili. Vigeranno divieti di sosta, con zona rimozione coatta, dalle ore 22 di sabato 13 alle 24 di lunedì 15, nei seguenti tratti del viale Giostra: entrambi i lati della carreggiata centrale del viale Giostra, compresa tra il viale Regina Elena e la via Garibaldi; entrambi i lati della complanare sud di viale Giostra, compresa tra viale Regina Elena e via Conte di Torino; sul lato sud della complanare sud di viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi; sul lato nord della complanare nord di viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi. Interdetto inoltre il transito veicolare sul viale Giostra, dalle 22 di sabato 13 alle 24 di lunedì 15, nei seguenti tratti: carreggiata centrale compresa tra il viale Regina Elena e via Garibaldi.

Nel controviale sud compreso tra viale Regina Elena e via Conte di Torino; dalle 22 di sabato 13 alle 24 di lunedì 15, consentire le direzioni sinistra, diritto e destra: per i veicoli provenienti dal controviale sud del viale Giostra (direzione monte-valle) in corrispondenza dell’intersezione con la via Garibaldi; per i veicoli provenienti dal controviale nord del viale Giostra (direzione valle-monte) in corrispondenza dell’intersezione con viale R. Elena; per i veicoli provenienti dalla carreggiata centrale del viale Giostra (direzione monte-valle) in corrispondenza dell’intersezione con il viale R. Elena; dalle 22 di sabato 13 alle 24 di lunedì 15, oscurare tutta la segnaletica stradale verticale in contrasto con il presente provvedimento.