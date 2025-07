Mercato Muricello, 9 box vuoti su 16. “Non c’è l’aria condizionata”

Il consigliere comunale Libero Gioveni interroga il sindaco Basile e gli assessori Finocchiaro e Caminiti

“Lo storico mercato coperto Muricello di Largo la Corte Cailler oggi si presenta come una struttura in totale decadimento commerciale”. Lo dice il consigliere comunale Libero Gioveni, che ha inviato un’interrogazione al sindaco Basile e agli assessori Finocchiaro e Caminiti, ricordando che ad oggi sono aperti solo 7 box su 16.

“I mercatali ancora in attività sono molto preoccupati perché l’ormai evidente e cronica desertificazione commerciale della struttura ha fatto calare notevolmente il loro fatturato con tutto ciò che ne consegue per il mantenimento in vita dei loro esercizi” – dice Gioveni.

“Gli operatori lamentano legittimamente le politiche di abbandono del mercato sia in termini di ripresa e valorizzazione di quei box che oggi hanno desolatamente le saracinesche abbassate, sia in termini di attenzione alle condizioni ambientali del sito.

Aria condizionata

Infatti, per il primo punto non si registra ormai da tempo alcun avviso pubblico da parte del competente Dipartimento destinato a quegli operatori che potrebbero risultare interessati a prelevare i box attualmente vuoti, la cui auspicabile rioccupazione rivitalizzerebbe anche gli attuali 7 esercenti; per il secondo punto, invece, soprattutto in questo periodo di alte temperature, la struttura risulta avvolta in una cappa di calore che non viene per niente contrastata né da un impianto di condizionamento (totalmente assente), né tanto meno da un impianto di ventilazione che quanto meno renderebbe più sopportabile il clima interno. A tutto questo si aggiunga anche il mancato intervento annuale di deblattizzazione che ancora, per questa stagione, tarda ad arrivare”.

Le richieste

Gioveni chiede quali azioni abbia in mente l’amministrazione, se sia previsto a breve un bando per la concessione dei box liberi, se rimedieranno alle attuali precarie condizioni climatiche e ambientali e se convocheranno un tavolo con gli attuali operatori del mercato per trovare soluzioni condivise.