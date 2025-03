Mercato Vascone ancora senza luce. Operai Enel al lavoro per i nuovi allacci

Già domani mattina gli operatori lato mare dovrebbero avere l'energia. Dalla prossima settimana anche i box di fronte

MESSINA – Da una decina di giorni gli operatori del mercato Vascone attendono di avere l’energia elettrica nei nuovi box allestiti nel parcheggio di via Catania. Dal giorno di apertura, lunedì 17 marzo, comunque i mercatali hanno lavorato nonostante questo disagio.

I lavori dovrebbero concludersi domani

Stamattina gli operai Enel sono stati sul posto per un lavoro di passaggio di cavi. Dovrebbero completare nel pomeriggio per poi passare al montaggio dei contatori. Così ogni box avrà il suo collegamento al contatore. I primi ad avere la corrente elettrica saranno gli operatori posizionati lato mare, proprio perché i contatori sono stati montati li. Mentre i colleghi lato monte dovrebbero avere la luce dalla prossima settimana, dopo il passaggio dei cavi da un lato all’altro del parcheggio.

“L’energia elettrica non era prevista nel parcheggio”

“Nei box provvisori, allestiti nel parcheggio di via Catania, originariamente non erano previsti gli allacci per la fornitura elettrica proprio perché si tratta di una soluzione di ambulantato temporaneo”, precisa l’assessore al Commercio Massimo Finocchiaro. “Nonostante ciò ci siamo messi a disposizione degli operatori del mercato che hanno manifestato questa necessità”.