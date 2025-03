Vascone, “da domani gli operatori avranno la luce nei box allestiti in via Catania” VIDEO

Inoltre Amam sta installando altri 8 punti acqua lato Villa Dante

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo i momenti di agitazione di ieri in via Catania i problemi legati all’energia elettrica sembra si stiano risolvendo. L’assessore al Commercio, Massimo Finocchiaro, pensa che già domani gli operatori del mercato Vascone potranno avere la luce nei loro box allestiti nel parcheggio. Non tutti ne hanno fatto richiesta, sono soprattutto gli esercenti che vendono carne, pesce e salumi e quindi hanno necessità di alimentare le celle frigo.

Lunedì non tutti gli operatori sono riusciti ad aprire il box

Una falsa partenza, quindi, quella di lunedì mattina. Non tutti, infatti, sono riusciti ad aprire bottega. Alcuni non avevano completato il montaggio della casetta di legno o del gazebo, altri attendevano l’allaccio della fornitura elettrica appunto.

Altre 8 fontanelle lato Villa Dante

Un’altra richiesta avanzata dai commercianti è quella di avere più fontanelle per l’acqua. E proprio stamattina gli operai Amam stanno lavorando per realizzare altri 8 punti acqua lato Villa Dante. “E’ giusto che tutti gli operatori abbiano l’acqua e uno scarico vicino e abbiamo accolto la loro richiesta. E’ la prima volta sia per loro che per noi e quindi ciò che si può migliorare in corso d’opera verrà fatto“, assicura l’assessore Finocchiaro che sottolinea lo spirito collaborativo dei mercatali.