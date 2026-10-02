Messina. 100 anni della chiesa di San Domenico, il 4 ottobre la Festa della Madonna del Rosario

Gli appuntamenti dal 2 al 7 ottobre

La comunità parrocchiale di San Domenico a Messina, sul viale Regina Margherita, si prepara a vivere i giorni più intensi dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario. Un’edizione particolarmente significativa, che quest’anno coincide con il Centenario della posa della prima pietra della chiesa, avvenuta nel 1926.

Le celebrazioni, dopo il fitto calendario di eventi religiosi avviato a fine settembre, entrano adesso nel vivo con un programma ricco di appuntamenti liturgici, momenti di aggregazione e iniziative culturali che accompagneranno la cittadinanza fino al 7 ottobre.

Gli appuntamenti clou tra fede e comunità

Il programma della settimana prevede celebrazioni eucaristiche quotidiane e momenti dedicati alle diverse fasce della comunità. La giornata di giovedì 2 ottobre prevede diversi appuntamenti religiosi e comunitari. Si comincia la mattina alle ore 8:30 con la Santa Messa, seguita nel pomeriggio, alle ore 17, dal Santo Rosario e alle ore 17:40 dalla novena cantata. Alle ore 18 si terrà poi la solenne celebrazione eucaristica dedicata in particolare ai genitori feriti dalla perdita di un figlio, mentre la serata si concluderà alle ore 19:30 con una gara dei dolci.

Tra gli eventi più attesi spicca la grande festa in programma per domani, venerdì 3 ottobre, in Via Manzoni: a partie dalle ore 17.30 la strada si animerà con attività sportive per i più piccoli curate dal Basket F.P. Sport Messina, animazione, magia con Mister Alex, intrattenimento con i personaggi dei cartoon e le esibizioni delle scuole di danza. Non mancheranno inoltre gli stand di street food, hobbisti, artigiani e la presenza dei calciatori dell’ACR Messina e del Castanea Calcio.

Le celebrazioni religiose raggiungeranno il culmine domenica 4 ottobre, giorno della Solennità della Madonna del Rosario. Dopo le Sante Messe mattutine e la Supplica delle ore 12.00, nel pomeriggio si terrà il momento più partecipato dai fedeli: la solenne processione per le vie del quartiere. Il simulacro percorrerà Viale R. Elena, Via Manzoni, Via C. di Torino, Via Palermo, Viale Aranci, Via Manzoni, Via C. di Torino, Via Canova, Viale Aranci, Viale Giostra, Salita Ogliastro, Forte Ogliastro, Via Svizzera, Viale R. Elena, Via Bellinzona, Via O. Gabriele, Via del Duca, Via Bellinzona, Viale R. Elena, Via Canova, Via Guicciardini, Viale Giostra, Via Guglielmo Pepe, Via Palermo e Viale R. Elena, prima del rientro accompagnato da uno spettacolo pirotecnico.

Un secolo di storia nel quartiere

I festeggiamenti proseguiranno poi nei giorni successivi fino alla conclusione ufficiale: il 6 ottobre è prevista la presentazione diocesana dell’Enciclica Magna Humanitas di Papa Leone XIV alla presenza dell’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla, mentre il 7 ottobre, in occasione della Giornata mondiale del Rosario, le celebrazioni si chiuderanno con il tradizionale canto del Te Deum di ringraziamento. Un traguardo storico, quello del secolo di presenza della parrocchia nel tessuto cittadino, che unisce intere generazioni di fedeli nel segno della devozione e della tradizione messinese.