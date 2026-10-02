 Milazzo. Carabiniere libero dal servizio sventa furto in casa e arresta due persone

Milazzo. Carabiniere libero dal servizio sventa furto in casa e arresta due persone

Redazione

Milazzo. Carabiniere libero dal servizio sventa furto in casa e arresta due persone

venerdì 02 Ottobre 2026 - 11:40

Ha visto i due sospetti e ha chiamato i colleghi

I carabinieri del Radiomobile d Milazzo hanno arrestato in flagranza un 28enne e un 41enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di “furto aggravato in abitazione”.

L’arresto è scaturito dall’intervento di un militare di Milazzo, il quale – mentre era libero dal servizio – aveva notato i due uomini, già conosciuti, mentre si introducevano furtivamente all’interno di un condominio del centro, ove la loro presenza appariva ingiustificata o quantomeno sospetta.

Pertanto, il militare – avendo intuito la possibile commissione di un reato – si è nascosto all’esterno dello stabile e si è appostato ad osservarlo, in attesa dell’arrivo di altro personale in ausilio che nel frattempo aveva chiesto tramite la Centrale Operativa della Compagnia.

Difatti, poco dopo, non appena i due sono usciti frettolosamente dal fabbricato utilizzando una porta secondaria, sono stati sopresi mentre portavano al seguito una bicicletta elettrica e quindi sono stati subito fermati dai Carabinieri, i quali hanno poi appurato che il velocipede era stato appena rubato dall’interno del condominio.

Alla luce di quanto accertato, il 28enne e il 41enne sono stati quindi arrestati e portati ai domiciliari in attesa del rito direttissimo mentre la bicicletta così recuperata è stata restituita al proprietario.

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