Rometta. Carabinieri recuperano dipinto rubato nel 1988 dalla chiesa di San Domenico in Rapano

Raffigura la "Madonna con Bambino, fra Santi e Angeli"

I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno restituito alla chiesa di San Domenico in Rapano, frazione di Rometta, un dipinto raffigurante “Madonna con Bambino, fra Santi e Angeli”, di scuola siciliana risalente al secolo XVIII, asportato da quel luogo di culto nel lontano 25 marzo 1988.

L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Messina, è stata sviluppata dalla Sezione Carabinieri Tpc di Siracusa nell’ambito del costante monitoraggio dei siti web dedicati al commercio elettronico.

Gli approfondimenti investigativi hanno evidenziato l’esatta corrispondenza tra il dipinto individuato e quello inserito, all’epoca del furto, all’interno della “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, un complesso archivio informatizzato delle opere d’arte da ricercare, considerato un unicum nel suo genere a livello internazionale, gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

L’efficace attività di investigazione che ha portato alla localizzazione del dipinto da parte dei Carabinieri Tpc, con il coordinamento della Procura, che emetteva un decreto di perquisizione per il sequestro del dipinto, insieme alla costante collaborazione con i Comandi dell’Arma territoriale, ha consentito di restituire alla collettività un bene culturale dal profondo valore storico, artistico e religioso. A distanza di quasi quarant’anni dal furto l’opera torna finalmente nella sua collocazione originaria, la Chiesa di San Domenico in Rapano, riconsegnata alla fede e all’affetto della comunità locale.