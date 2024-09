Messina, “17° Racchetta di legno” lunedì al Circoletto dei Laghi

Sarà anche dodicesimo Memorial Andaloro e l'occasione per intitolare il circolo allo scomparso Roberto Branca

MESSINA – Puntuale torna il torneo che evoca ricordi ai tennisti più avanti con gli anni che per un pomeriggio potranno tornare a giocare impugnando i vecchi attrezzi in legno. Il Circoletto dei Laghi organizza per lunedì 9 settembre la diciassettesima edizione del torneo “Racchetta di legno” sui propri campi in via Margi a Torre Faro.

La manifestazione avrà luogo nel pomeriggio con il sorteggio e l’inizio delle gare subito dopo pranzo intorno alle ore 14:30. Le partite andranno avanti fino alla sera quando si assegnerà il titolo alla coppia vincitrice che vestirà rigorosamente, come da tradizione tutti i partecipanti, in bianco.

Quest’edizione sarà XII Memorial Filippo Andaloro, socio del circolo scomparso anni fa, e a più di un anno dalla morte sarà anche un modo per ricordare Roberto Branca anima indimenticabile del Circoletto dei Laghi che proprio il prossimo 9 settembre avrebbe compiuto 60 anni. Durante la cerimonia di premiazione ci sarà un momento per ricordarlo e gli sarà intitolato il circolo per cui tanto si è speso nel corso della sua vita.

L’albo d’oro del torneo Racchetta di Legno

2008 I Edizione: Branca Roberto (singolare), La Torre Francesco/Paladino Santi (doppio)

2009 II Edizione: La Torre Francesco/ Bombara Giacomo

2010 III Edizione: La Torre Francesco/De Salvo Domenico

2011 IV Edizione: Branca Fabio/Nifosì Renzo

2012 V Edizione: La Torre Francesco/Mazzola Gabrio

2013 VI Edizione: Branca Fabio/Bombara Gabriele

2014 VII Edizione: Ricciardo Paolo/Bombara Gabriele

2015 VIII Edizione: Andaloro Fabrizio/Bombara Antonino

2016 IX Edizione: Bombara Gabriele/Cannavò Cristiano

2017 X Edizione: La Torre Francesco/Infondenti Stefano

2018 XI Edizione: Regno Antonio/Santalco Chiara

2019 XII Edizione: Briguglio Enrico/Tokacrzyk Ania

2020 XIII Edizione: Pace Carmelo/Fucile Alessandro

2021 XIV Edizione: Consolo Fausto/Rinaldi Domenico

2022 XV Edizione: Consolo Fausto/ Micali Marta

2023 XVI Edizione: Perri Giovanni/Andreozzi Nicky