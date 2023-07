Messina. 2 kg e mezzo di droga nascosti in spiaggia, arrestato 48enne - Tempostretto

Li aveva interrati nella sabbia, accanto alla sua barca

Andava spesso in una baracca nella costa sud di Messina. Per i carabinieri erano movimenti sospetti, così l’hanno perquisita e hanno trovato 20 grammi di marijuana. Poi, sulla spiaggia, vicino ad una barca di proprietà dell’uomo, un 48enne del luogo già noto alle forze dell’ordine, trovati altri tre contenitori interrati nella sabbia con dentro una scatola con sette proiettili, un chilo di hashish, un chilo e mezzo di marijuana e due piante di marijuana alte un metro, tutto sequestrato e inviato ai Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

I militari dell’Arma hanno quindi arrestato l’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di munizioni, e l’hanno portato al carcere di Messina Gazzi, in attesa dell’udienza di convalida.