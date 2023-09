Messina 2030 "non è solo ambiente": si punta a un nuovo senso d'appartenenza - Tempostretto

L'assessora Cannata e i vertici delle partecipate in commissione per analizzare i prossimi passi: "Le scuole sono fondamentali"

MESSINA – In quinta Commissione consiliare si torna a parlare del protocollo Messina 2030 e dei progetti con cui l’amministrazione comunale, con l’ausilio delle società partecipare e la collaborazione delle scuole cittadine, vuole sensibilizzare i più giovani (e non solo) su temi come la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e, con esso, della stessa città. Il presidente Raimondo Mortelliti ha invitato per l’occasione l’assessora al ramo Liana Cannata. Al suo fianco, presidenti e dirigenti delle quattro società coinvolte: Amam, Atm, Messina Servizi e Messina Social City.

Cannata: “Non solo una questione ambientale”

L’assessora Cannata spiega: “Il protocollo è stato siglato tra il Comune, le partecipate e l’ufficio scolastico provinciale nel febbraio 2022 per sensibilizzare la popolazione ma soprattutto i più giovani sull’agenda 2030 e sui 17 obiettivi dell’agenda Onu siglati nel 2015. Vogliamo creare un’agenda locale da portare avanti con le scuole, per realizzare un progetto di formazione, informazione ed educazione alla sostenibilità. Non è solo una questione ambientale, ma è andare incontro ai bisogni del presente senza sottrarre qualcosa al futuro”. Tra gli eventi, anche il Festival della Sostenibilità. Cannata prosegue: “Fondamentale sensibilizzare i giovani, in maniera costante e continua. Solo così si può fare la differenza”.

Interdonato: “Ricostruire senso di appartenenza”

La presidente di Messina Servizi bene comune, Mariagrazia Interdonato, insiste: “Per noi Messina 2030 è qualcosa che dimostra la forza dell’amministrazione, perché oggi con questo protocollo, unendoci, lanciamo un messaggio tutti insieme: non solo i rifiuti, ma tante tematiche che riguardano l’argomento. Le scuole hanno risposto subito, così anche i ragazzi, già dai primi incontri sulla raccolta differenziata. Gli insegnanti hanno coinvolto bambini e bambine su tutti gli aspetti e abbiamo appurato che venivano svolti tanti progetti”. La presidente cita vari progetti già svolti, tra cui la riqualificazione di Piazza Casa Pia: “È stato bello farlo coi ragazzi, la piazza è dei cittadini e dobbiamo riappropriarci degli spazi. Lì posizioneremo anche dei cartelli nelle aiuole fatti proprio dai bambini, con disegni e messaggi di rispetto. Solo così possiamo ricostruire il senso di appartenenza che serve”.

Poi parla la componente del cda di Atm, Carla Grillo: “Atm ha aderito con entusiasmo non soltanto per i principi noti, ma anche per la partecipazione dei cittadini. Mi riferisco ai più piccoli, che hanno dimostrato grande interesse non solo per le attività ma anche per le informazioni acquisite. Loro sono il futuro ma anche il presente e ciò che acquisiscono lo portano a casa, lo insegnano ai genitori, ed è ancora più importante”. E Valeria Asquini, presidente di Messina Social City, si associa: “La nostra azienda in maniera trasversale copre tutti i temi dell’agenda. Molti dei nostri eventi e dei nostri progetti si incentrano sulla sostenibilità. Abbiamo la forte convinzione che messaggi, azioni e quotidianità hanno un impatto grande. La nostra è una grande responsabilità”.

Colonnine d’acqua nelle scuole

Infine Loredana Bonasera, presidente dell’Amam: “Il nostro percorso è partito anni fa con le scuole, poi ci siamo uniti tutti insieme per un progetto unico che guardi al tema della sostenibilità. Ciò che vogliamo dire ai ragazzi di Messina è che questi temi vanno applicati ogni giorno, non soltanto recepiti. L’utilizzo responsabile dell’acqua è fondamentale. Sta a noi mostrare loro quanto impegno ci mettiamo ogni giorno per garantire i servizi”. Nelle scuole sono state installate 10 colonnine d’acqua, ma adesso “si installeranno le altre colonnine in tutte le scuole che faranno richiesta”.

