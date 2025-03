Messina 3 S: “Fari puntati su Briga Superiore e piste ciclabili in collina”

Assemblea pubblica oggi nel villaggio. Sciacca: "Dalla viabilità alla sicurezza, la comunità si sente trascurata dalle istituzioni"

MESSINA – Assemblea pubblica del comitato cittadino “Messina 3S -Sviluppo, sostenibilità, sicurezza”. L’appuntamento è oggi alle 10 a Briga Superiore e sono invitati rappresentanti delle istituzioni e cittadini. In primo piano i problemi che vive il villaggio. Sottolinea l’ingegnere Gaetano Sciacca, che anima il movimento: “Questa assemblea pubblica fa seguito a una serie d’incontri promossi da Messina 3S. Il tutto in seguito al convegno dove varie associazioni hanno rappresentato la necessità d’accendere i riflettori sulle tante criticità sul territorio. Abbiamo posto l’accento sui disagi legati al parcheggio d’interscambio zona Papardo, di recente, e oggi tocca a Briga Superiore. Poi ne faremo altri, in altre zone della città”.

Aggiunge l’ex ex ingegnere capo del Genio civile di Messina: “Briga Superiore è uno dei tanti villaggi che si sente abbandonato dall’amministrazione. Viabilità, sicurezza idrogeologica, perché ai margini dell’abitato c’è il torrente limitrofo con la strada arginale e il problema della manutenzione, e tanti altri aspetti legati alla sicurezza del villaggio. Su questi elementi intendiamo soffermarci. E ancora: strade interne da rifare e pavimentazione dissestata; l’illuminazione; una scuola elementare che ha ancora il tetto in eternit; un fabbricato pronto a collassare e che quindi andrebbe demolito. Piccoli interventi per non far sentire quella comunità abbandonata dalle istituzioni”.

“Le piste ciclabili che vorrei”

Come presidente del comitato Messina 3S, Sciaccia lancia l’idea di un’alternativa alle piste ciclabili o “le piste ciclabili che vorrei”: “Quelle fatte dall’amministrazione nel centro urbano sono inutili, dannose e pericolose. Di contro, potrebbero essere attivate una serie di piste ciclabili alternative, con percorsi naturalistici nelle zone collinari. Ad esempio, Briga ha due strade la cui riattivazione costituirebbe pure un’attrattiva turistica. Queste sono le piste ciclabili adatte per il nostro territorio, diverso da altri contesti. Non si può prendere a modello città europee e del nord d’Italia che hanno avuto un altro sviluppo urbanistico”.

Articoli correlati