Da piazza Cairoli alla Fiera: arriva una nuova pista ciclabile in città VIDEO

Il primo tratto verrà realizzato tra la Stazione Centrale e la Marittima

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il centro di Messina potrà essere percorso in bici da Villa Dante fino al nuovo parco in Fiera. Da oggi i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile Cairoli – Stazione – Passeggiata a mare. Gli operai sono a lavoro da questa mattina nel tratto compreso fra la Stazione Centrale e la Marittima. La nuova pista percorrerà il tratto di strada che costeggia il deposito degli scuolabus vicino al parcheggio Cavallotti e la zona del futuro I-Hub.

“Ricevo molte critiche sui nuovi cantieri e sulle nuove piste ciclabili, ma sono sempre più convinto che pedonalizzazione e ciclabilità debbano entrare nel nostro modo di pensare”, commenta il sindaco di Messina Federico Basile. “Siamo nel 2025 le cose devono cambiare, anzi siamo già in ritardo”.

Si potrà pedalare da Villa Dante alla Fiera

La pista ciclabile realizzata da Villa Dante a piazza Cairoli e via Tommaso Cannizzaro proseguirà infatti verso la Stazione Centrale e poi fino alla Passeggiata a mare. L’obiettivo è quello di creare un percorso ciclabile unico da Villa Dante fino alla Passeggiata a mare, che a breve sarà prolungata con l’apertura dell’area della Fiera. L’intervento è finanziato da fondi Pnrr, da rendicontare entro il 2026.

Più a nord, fra Ganzirri e Torre Faro, si sta lavorando alla realizzazione della pista “Laguna di Capo Peloro”.