Messina. 3,3 kg di marijuana in via Palermo e 230 grammi di cocaina a San Filippo: due arresti - Tempostretto

I poliziotti della Squadra Mobile hanno perquisito un 33enne in via Palermo e un 22enne a San Filippo

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Messina, ieri, hanno arrestato e portato al carcere di Messina Gazzi due persone per detenzione ai fini di spaccio.

Il primo ha interessato un trentatreenne messinese trovato in possesso di marijuana. In zona via Palermo i poliziotti, a seguito di perquisizione personale estesa poi anche alla moto su cui il trentatreenne viaggiava, hanno trovato e sequestrato circa 3,3 kg di stupefacente allo stato erbaceo, già suddiviso in tre diversi pacchi.

Un altro messinese di 22 anni, invece, è stato arrestato in zona San Filippo, perché in possesso di circa 230 grammi di cocaina, che è stata sequestrata.