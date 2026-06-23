Messina. Il 4 luglio il debutto del nuovo Consiglio comunale

Oltre al giuramento, si decideranno le cariche di presidenza e le surroghe in Aula

MESSINA – Il nuovo Consiglio comunale è pronto a mettersi al lavoro. La prima seduta dell’assemblea cittadina, che arriva dopo le elezioni del 24 e 25 maggio, è stata fissata per il prossimo sabato 4 luglio alle 16. Sarà un pomeriggio denso di appuntamenti, non solo tecnici ma con significativi riflessi sulla politica locale.

I lavori in Aula si apriranno con i passaggi canonici: il giuramento dei consiglieri appena eletti e il controllo sui requisiti di eleggibilità e compatibilità. Poi si entrerà nel vivo con l’elezione del presidente del Consiglio e del suo vice. Queste scelte rappresenteranno il primo vero banco di prova per definire gli assetti all’interno della maggioranza.

Tra i temi caldi del debutto, spicca la sfida per la presidenza dell’Aula. Massimiliano Minutoli sembra essere il nome più accreditato per ricoprire questo incarico, in una partita che potrebbe vedere il presidente uscente, Nello Pergolizzi, non ottenere il secondo mandato consecutivo.

La seduta sarà inoltre il momento in cui verranno formalizzate le surroghe necessarie per sostituire Liana Cannata e Alessandra Calafiore. Entrambe, essendo state riconfermate nella squadra di governo dal sindaco Federico Basile, lasceranno lo scranno in Consiglio per dare spazio a Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà, i primi dei non eletti nelle fila di Sud chiama Nord.

Infine, l’ordine del giorno prevede il giuramento del sindaco Federico Basile davanti ai componenti della nuova assemblea, sancendo così l’inizio del suo mandato.

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