Entro il 4 luglio l’insediamento del Consiglio comunale a Messina

Dopo la proclamazione di sabato si attende l'avvio dei lavori. I 32 consiglieri eletti a Palazzo Zanca in un quadro politico in evoluzione

MESSINA – Era l’ora. Finalmente la proclamazione del Consiglio comunale a Messina dopo e le amministrative del 24 e 25 maggio. Il presidente uscente Nello Pergolizzi deve convocare entro quindici giorni la prima seduta d’insediamento, come previsto dalla legge, dando così avvio alla nuova legislatura consiliare. Si presume che tra il 3 e il 4 luglio avverrà dunque la prima seduta del Consiglio.

Consiglieri comunali e Basile

Gli eletti

Il nuovo Consiglio comunale sarà composto da 20 rappresentanti delle liste a sostegno del sindaco Federico Basile, assegnatari del premio di maggioranza, e da 12 consiglieri espressione delle forze di minoranza.

Nella coalizione di maggioranza entrano in Consiglio i rappresentanti delle liste Sud chiama Nord, Basile Sindaco di Messina, Messina Protagonista, Federico per Messina e Amo Messina.

Per la lista Sud chiama Nord risultano eletti: Serena Giannetto, Massimiliano Minutoli, Nello Pergolizzi, Nicoletta D’Angelo, Liana Cannata, Antonella Feminò e Alessandra Calafiore. In quanto riconfermati dal sindaco Basile, gli ex assessori Calafiore, Cannata e Minutoli dovrebbero però rinunciare al posto in Consiglio.

Per la lista Basile Sindaco di Messina entrano in Consiglio: Nicola Maddocco, Calogero Brancatelli, Francesco Benedetto e Valentina Capone.

Per Messina Protagonista sono eletti: Paolo Alibrandi, Alessandro La Cava e Antonino Bonfiglio.

Per la lista Federico per Messina risultano eletti: Mirko Cantello, Cetty Pirone e Francesco Asciutto.

Per Amo Messina entrano: Giuseppe Chiarella, Lino Summa e Silvia Bosurgi.

La rappresentanza di minoranza, alla quale spettano complessivamente 12 seggi, sarà composta dai consiglieri eletti nelle liste di centrodestra, del Partito democratico e della coalizione collegata al candidato sindaco Marcello Scurria, cui spetta il seggio previsto per il candidato sindaco non eletto.

Per Fratelli d’Italia risultano eletti: Libero Gioveni e Dario Carbone.

Per i Popolari e Autonomisti entrano: Benedetto Vaccarino e Anna Sorbello.

Per la lista Marcello Scurria Sindaco sono eletti: Simona Contestabile e Giuseppe Capurro, oltre allo stesso Marcello Scurria quale candidato sindaco non eletto.

Per la Lega risultano eletti: Amalia Centofanti e Cosimo Oteri.

Per il Partito democratico entrano in Consiglio: Mariella Perrone, Alessandro Russo e Antonella Russo.

Le regionali dietro l’angolo e i possibili cambi di casacca a Palazzo Zanca

Ci sarà modo di analizzare questo nuovo Consiglio. E vedremo quante “conversioni” e cambi di casacca ci saranno negli anni. Intanto si respira aria di elezioni a Palazzo Zanca. E non sono quelle terminate per le amministrative. La nuova Giunta Basile e il nuovo Consiglio comunale risentono dell’eletticità provocata dalla corsa per le elezioni regionali in Sicilia. Sia che ci sia il voto anticipato, sia che si voti nell’autunno 2027, le strategie di Cateno De Luca condizionano le mosse a Palazzo Zanca. E vedremo come il quadro evolverà.

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