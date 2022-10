Messina. 47 migranti del Bangladesh sbarcati al molo Norimberga - Tempostretto

In sette rimarranno a Messina

MESSINA – Uno sbarco con 47 migranti del Bangladesh al molo Norimberga. Tutti uomini e non ci sono minori stranieri non accompagnati. Sono stati soccorsi dal mercantile Msc Marittimo, su indicazione del ministero dell’Interno, e poi trasbordati su motovedette della Guardia costiera di Messina fino al molo, con arrivo oggi pomeriggio. Le operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Messina, sono terminate e i migranti sono stati così ripartiti: 20 in provincia dell Aquila; 20 in provincia di Ancona; 7 a Messina.

Lo scorso 22 settembre, invece, erano state 402 le persone accolte al molo Norimberga, con un morto e più di 100 minori non accompagnati.