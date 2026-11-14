Messina, 54enne muore dopo una lite tra due famiglie a Giostra

Potrebbe trattarsi di un malore nel corso dello scontro. Indaga la polizia

MESSINA – Una lite tra due famiglie a Giostra ieri in strada. E dopo lo scontro anche fisico un uomo si accascia e muore forse per un malore. Aveva 54 anni. L’uomo pesava 150 chili.

A nulla sono serviti i soccorsi. Sono intervenute le Volanti della polizia. E le indagini di Squadra mobile e Volanti sono in corso. Il primo sopralluogo fa pensare a una morte naturale.

Della lite hanno raccontato estranei presenti. I familiari della vittima al momento non hanno fatto denuncia. E sono stati ascoltati anche loro.