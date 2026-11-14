Meteo, “nuovo fiume di umidità punta sull’Italia e porta piogge intense”

Le previsioni di Daniele Ingemi, meteorologo e redattore per Meteored Italia e firma di Tempostretto

Nel Messinese registriamo un’estate di San Martino a oltranza, con un po’ di variabilità. Ma Daniele Ingemi, meteorologo e redattore per Meteored Italia e firma di Tempostretto, mette in evidenza anche lo scenario nazionale.

Ecco le sue previsioni: “Dopo i recenti nubifragi che hanno scaricato oltre 300 mm d’acqua tra alta Toscana e Liguria, domenica 15 novembre nuova perturbazione atlantica. Il fronte è accompagnato da un intenso fiume atmosferico carico di umidità tropicale di origine caraibica che, entrando sul Mediterraneo, funge da carburante per nuove precipitazioni intense tra domenica e lunedì, prolungando la fase di instabilità sul Paese”.

“Il peggioramento va a colpire soprattutto i versanti esposti all’umido flusso di Libeccio, a partire dalle regioni tirreniche. Alta Toscana, Lazio e parte della Campania settentrionale tra le aree più esposte a precipitazioni diffuse e abbondanti, con frequenti rovesci e temporali. Particolare attenzione resta sulla Liguria di Levante, tra le province di Genova e La Spezia, dove l’effetto sbarramento dei rilievi potrebbe intensificare ulteriormente i fenomeni, replicando quanto visto nelle ultime ondate di maltempo. Piogge battenti e diffuse raggiungono infine anche il Nord-Est, interessando Veneto, Friuli Venezia Giulia e parte del Trentino-Alto Adige, specie lungo le fasce prealpine e pedemontane, oltre ad alcune aree interne dell’Appennino settentrionale e centrale, dove si prevedono accumuli significativi”.

“Fiume atmosferico” e maltempo

“Il vasto afflusso di umidità tropicale, trasportata per migliaia di chilometri da questo “fiume atmosferico”, un vero e proprio corridoio di vapore acqueo diretto alle medie latitudini, rischia di scatenare fenomeni localmente molto intensi e rapidi, con possibili criticità idrogeologiche soprattutto nelle aree dove i terreni sono già saturi per le piogge recenti. “Quando questo flusso raggiunge l’Italia e intercetta i rilievi o sistemi frontali che arrivano dall’Atlantico, può generare piogge abbondanti e persistenti, ma anche temporali e nubifragi. Questo nuovo impulso caraibico si inserisce in un contesto già fortemente dinamico e umido, andando a sommarsi ai vapori mediterranei preesistenti e amplificando notevolmente il potenziale pluviometrico della perturbazione, prolungando così la fase di forte maltempo”.

Domenica e lunedì: Italia divisa in due

“Tra domenica 15 e lunedì 16 novembre tempo instabile e a tratti severo, con precipitazioni persistenti e possibili fasi temporalesche lungo le coste tirreniche. Al Nord-Est fenomeni più diffusi ma meno concentrati. Nonostante la traiettoria esatta e l’intensità locale possano ancora subire lievi variazioni, è ormai certo che le regioni tirreniche e quelle nord-orientali riceveranno un imponente carico d’acqua dopo i recenti nubifragi”.

“Restano invece ai margini le regioni meridionali e i settori adriatici, che godranno di tempo più asciutto e molto mite, con picchi di temperatura oltre i +24°C / +25°C in Sicilia”, conclude Ingemi.