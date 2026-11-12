Scienze politiche, un’offerta formativa rinnovata e sempre più internazionale VIDEO

REDAZIONALE Le lauree triennali e magistrali, i due dottorati di ricerca e il master di secondo livello in Istituzioni parlamentari e assembleari

Redazionale – Il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Messina propone un’offerta formativa ampia e articolata, caratterizzata da un approccio interdisciplinare che integra competenze giuridiche, storiche, politologiche, economiche e sociologiche. L’obiettivo è fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere le trasformazioni della società contemporanea e acquisire competenze spendibili in diversi ambiti professionali.

L’offerta delle lauree triennali comprende Scienze politiche e delle relazioni internazionali, con percorsi in italiano e in inglese, e Scienze del servizio sociale. Una novità importante è rappresentata dal corso in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, attivo sia a Messina sia nel polo universitario di Siracusa, che prepara a operare nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni private.

Per quanto riguarda le lauree magistrali, ai corsi in Relazioni internazionali e Scienze delle pubbliche amministrazioni si aggiunge, da quest’anno, Global Security Studies, un nuovo corso interamente in lingua inglese, dedicato allo studio delle grandi questioni della sicurezza internazionale e delle sfide poste dagli attuali scenari geopolitici.

L’offerta si completa con due dottorati di ricerca, in Scienze politiche e in Scienze delle pubbliche amministrazioni, e con il Master di secondo livello in Istituzioni parlamentari e assembleari.

La crescita delle immatricolazioni registrata quest’anno costituisce un segnale incoraggiante, che conferma l’interesse per questi percorsi di studio e, al tempo stesso, ci impegna a migliorare ulteriormente la qualità della formazione e dei servizi offerti agli studenti.