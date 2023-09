Messina, 5mila sensori indicheranno i posti auto liberi: appaltati i lavori - Tempostretto

Aggiudicati gli interventi per il sistema di smart parking

MESSINA – Sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del sistema di smart parking per il controllo degli stalli su strada del centro urbano di Messina. Il termine per la presentazione delle offerte era scaduto lo scorso 21 giugno. Subito dopo è iniziato il lavoro della commissione per l’aggiudicazione dell’appalto. Tre i concorrenti: l’Ati Tmp Srl – Telereading Srl; Municipia Spa; Costituendo Rti Enel X Italia Srl. Quest’ultima offerta tecnica non è stata ammessa non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto nel disciplinare di gara. L’appalto è stato invece aggiudicazione alla Ati Tmp Srl – Telereading Srl che ha offerto un ribasso pari al 12,5% sull’importo a base di gara di 1 milione 444 mila 818, 52 euro. Dopo la pubblicazione dei verbali, il Cda di Atm ha autorizzato il presidente e il direttore generale alla firma degli atti consequenziali. Al responsabile unico del procedimento è già stato affidato il compito di procedere in via d’urgenza all’avvio dell’appalto, fatte salve le clausole risolutive nel caso in cui emergano motivi ostativi alla conclusione del contratto.

Il progetto: saranno monitorati 5mila stalli

Il progetto prevede l’inserimento di sensori su 5mila stalli. Saranno così tracciate le disponibilità dei posti auto e l’utenza avrà a disposizione una mappa delle zone congestionate e quelle più praticabili. Dopo la sperimentazione avviata a Venezia, Messina sarebbe la seconda città d’Italia a dotarsi di un sistema di “parcheggio intelligente” con 5mila posti monitorati rispetto ai 2mila della città lagunare.

