Messina, a 22 anni una tesi sperimentale e la laurea - Tempostretto

Aurora Mannuccia consegue la laurea magistrale all'Unime con quasi un anno di anticipo. Ieri la Ministra Bernini aveva parlato della necessità di coltivare i talenti

MESSINA – Ha soltanto 22 anni ma ha già le idee chiare sul suo futuro Aurora Mannuccia, fresca di laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Messina dove, inaugurando il nuovo anno accademico, proprio ieri la Ministra Anna Maria Bernini ha sottolineato la necessità di coltivare i talenti, soprattutto in un contesto territoriale caratterizzato dalla fuga dei nostri giovani migliori.

E Aurora un talento lo è senza dubbio: laurea magistrale conseguita con quasi un anno di anticipo rispetto al percorso curriculare, 110 e lode accademica con una tesi sperimentale su “Diritto e corpo, la destinazione del corpo post mortem”.

Per Aurora un primo traguardo afferrato con successo, per mammà e papà, entrambi avvocati, un orgoglio di non poco conto. Lei però non vuole continuare la carriera dei genitori ma vuole tentare una sfida considerata ancor più difficile: il concorso in magistratura. E scommette che non ci vorranno poi molti anni per trovarsi uno dei due genitori “dall’altro lato”.