Messina. “A Granatari si perde l’acqua e l’Amam non interviene” VIDEO

La rete idrica colabrodo a Messina continua a creare disagi ai cittadini e a causare l'inaccettabile spreco di una risorsa preziosa

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Scrivo da Granatari. Da giorni segnalo all’Amam per questa perdita e nessuno si fa vivo. Ce l’ho proprio davanti la porta di casa. Non c’è modo di trovare qualcuno e far aggiustare questo guasto: il buco sta andando ad allargarsi e l’acqua esce sempre di più. E poi dicono che a Messina non abbiamo acqua. La perdita è in via Tifeo”.

Giriamo la segnalazione al presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi.