Messina. A Orto Liuzzo prima le moto e poi i bambini - Tempostretto

La segnalazione di un lettore. Non solo macchine ma anche moto e scooter a occupare una piazza riservata ai cittadini

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Orto Liuzzo – Piazza dei Pescatori. Oggi la piazzetta è parcheggio esclusivo per le moto, i bambini attendono tempi migliori per giocare…Vergognoso…Rimaniamo fiduciosi su un intervento della Polizia municipale o metropolitana…sperando che avvenga in questa estate….”

Già sabato scorso 22 luglio avevamo evidenziato l’assurda situazione della Piazza dei Pescatori a Orto Liuzzo, occupata da macchine in sosta. Adesso ci si mettono anche moto e scooter, che occupano impropriamente uno spazio riservato ai cittadini.