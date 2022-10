Messina. Abbattimento di alberi pericolanti, i provvedimenti viari - Tempostretto

Lunedì 31 divieto di transito veicolare in un tratto di via Palermo

Istituito spazio di sosta per carico e scarico merci sul lato monte di via Lago Grande a Ganzirri.

Istituito uno spazio di sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, riservato esclusivamente agli autocarri, sul lato monte di via Lago Grande a Ganzirri, in prossimità di piazza Cutugno, per una lunghezza di 10 metri ed una larghezza di 2 metri. Alle operazioni di carico e scarico merci, all’interno dello stallo di sosta, saranno riservate esclusivamente le fasce orarie 9.30-12.30 e 14.30-17.30, consentendo la sosta pubblica libera negli altri periodi rimanenti. Il provvedimento è stato disposto per permettere tali operazioni ad un’attività commerciale.

In occasione dello svolgimento dell’esercitazione nazionale “Exe Sisma dello Stretto 2022” sul rischio sismico, dal 4 al 6 novembre, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via degli Agrumi, strada arginale del torrente San Filippo, nel tratto antistante il PalaRescifina.

Domani, sabato 29, in occasione dell’evento “Sapori d’Autunno”, dalle ore 9 alle 24, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nella piazza di Cumia Superiore.

Per consentire ad Amam Spa l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata di un tratto di condotta fognaria in via D’Amico, nel tratto compreso tra le vie Alding e del Santo, sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto mercoledì 2 novembre, dalle ore 8 alle 17, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati di via D’Amico, e di transito veicolare in via D’Amico, nel tratto compreso tra le vie Alding e del Santo, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito pedonale.

Per consentire lo svolgimento di un evento in favore di bambini e ragazzi minori, lunedì 31, dalle ore 10 sino alle 12, vigerà il divieto di transito veicolare in via Palermo, nel tratto compreso tra largo la Corte Cailler e viale Regina Margherita/viale Regina Elena, e nelle vie Pepe e Santa Maria di Gesù, nei rispettivi tratti compresi tra le vie Palermo e Manzoni.