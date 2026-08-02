 Messina. Accoltella il fratello dopo una lite, arrestato 63enne

Messina. Accoltella il fratello dopo una lite, arrestato 63enne

Redazione

Messina. Accoltella il fratello dopo una lite, arrestato 63enne

domenica 02 Agosto 2026 - 09:25

Uno scontro violento all'altezza della piazzetta Ringo. Intervento dei carabinieri

MESSINA – Una violenta lite fra fratelli degenerata in accoltellamento. Nella nottata, a Messina, i carabinieri del Nucleo radiomobile cittadino hanno arrestato in flagranza un 63enne messinese per tentato omicidio e lesioni personali.
La segnalazione è partita al numero di emergenza “112 Nue”: lungo la via Garibaldi, all’altezza della piazzetta Gringo, si era verificato uno scontro durissimo fra due persone. L’intervento dei militari ha consentito di chiarire che, poco prima, il 63enne aveva incontrato casualmente il fratello, 71enne, e aveva avuto una discussione per problemi familiari. E da qui è partita l’aggressione.

L’aggressione con il coltello e l’intervento di un amico che lo ha bloccato

Il 63enne ha colpito il fratello con un coltello, venendo bloccato da un amico e poi dileguandosi.
Le immediate ricerche compiute dai militari hanno consentito di rintracciare l’uomo al “Piemonte”, procedendo al suo arresto.
La vittima è stata medicata sempre nello stesso ospedale ed è stata dimessa poco dopo.

L’arrestato è ora ai domiciliari.

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