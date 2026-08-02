 Dopo il crollo a Messina continuano le ricerche di 3 dispersi VIDEO

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Marco Olivieri

Dopo il crollo a Messina continuano le ricerche di 3 dispersi VIDEO

domenica 02 Agosto 2026 - 07:39

I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie a Pistunina, con il supporto dei cani. Tre i corpi recuperati

MESSINA – Ancora un corpo recuperato. Ieri è avvenuto il recupero del terzo corpo dopo il crollo della palazzina a Pistunina: è quello della ventunenne Alessandra Frazzica, commessa in un bazar cinese. A riconoscerla la madre. I corpi dell’imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone erano stati già ritrovati. La giovane Alessandra Frazzica è dunque la terza vittima di questo disastro.

I tre dispersi

Questi ora i tre dispersi: Sara Leone, Santino Magazzù (il marito di Rosa Leone) e Lhairu Warnakulasuriya, domestico della famiglia Leone. I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie, con il supporto dei cani addestrati, e la macchina dei soccorsi li supporta per ritrovarli.

Lo sforzo dei vigili del fuoco

Per i vigili del fuoco, sul posto operano team Usar, Nbcr e Saf, nucleo cinofili, piloti di droni ed esperti nella conduzione dei mezzi di movimento terra, impegnati nelle attività di soccorso.

“Gratitudine per il lavoro instancabile dei soccorritori”

Questo il commento del sindaco di Messina Federico Basile: “Anche oggi (ieri, n.d.r.), purtroppo, la speranza si è infranta contro una realtà che non avremmo mai voluto vivere. La nostra città piange Alessandra e Rosa, due vite spezzate dalla tragedia di Pistunina, una ferita che ha colpito l’intera comunità. Messina è profondamente addolorata. Lo è nel silenzio di queste ore, negli sguardi di chi ha atteso con speranza, nel dolore delle famiglie che abbracciamo. Continuiamo a sperare per quanti risultano ancora dispersi e a sostenere, con profonda gratitudine, il lavoro instancabile di chi, fino all’ultimo istante, non si è mai fermato tra quelle macerie. Oggi più che mai siamo una sola comunità, unita nel dolore, nel rispetto e nel ricordo delle vittime”.

Nel frattempo, sono state iscritte tre persone nel registro degli indagati e la prossima settimana saranno sentite dal pubblico ministero.

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