Messina. "Acquazzoni e strade allegate, si condivida con il Consiglio opera di svuotamento di tombini e caditoie" - Tempostretto

Il consigliere Carbone (Fdi) sollecita l'amministrazione comunale

MESSINA – “La città ha subìto in questi giorni allagamenti in gran parte delle proprie strade in seguito ai recenti acquazzoni estivi. Ritengo fondamentale che l’amministrazione comunale e le società partecipate coinvolte condividano con urgenza con il Consiglio e con la VI Municipalitá il cronoprogramma – se esiste – di pulizia e svuotamento di tombini e caditoie presenti nel territorio comunale a stretto giro. Il tutto prima dell’inizio dell’autunno e della stagione delle piogge”. La sollecitazione è del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone.

“Una mappatura aggiornata di tombini e caditoie”

Aggiunge Carbone: “Appare di fondamentale importanza per la pubblica sicurezza – prosegue Carbone – concordare e discutere con i rappresentanti del civico consesso, che ricevono costanti segnalazioni dai cittadini, degli interventi da svolgere prioritariamente nelle zone più critiche ed a rischio”.

E ancora: “Sarebbe parimenti importante comprendere, e ne farò espressa richiesta nella prossima Commissione consiliare competente, se esiste una mappatura aggiornata di tutti i tombini e di tutte le caditoie presenti sul territorio messinese che permetta di conoscere se ve ne sono – come immagino – alcuni otturati o malfunzionanti”.