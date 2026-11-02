Messina, addio alla professoressa Carla Fortino

Il ricordo del collegio Sant'Ignazio, del quale è stata rettrice

MESSINA – È morta la professoressa Carla Fortino, figura di riferimento della cultura messinese e in ambito sociale. In particolare, è stata fondatrice e per anni presidente dell’associazione “Il Bucaneve”, per sostenere famiglie e bambini ricoverati nei reparti pediatrici del Policlinico di Messina.

Ecco il ricordo del collegio Sant’Ignazio: “Tutta la comunità scolastica si stringe con profonda commozione e affetto attorno alla famiglia per la scomparsa della cara Carla Fortino, già rettore del nostro istituto fino al 2019. Guidando il collegio con straordinaria dedizione, grande visione umana e incrollabile passione educativa, la prof.ssa Fortino ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di studenti, docenti, famiglie e di tutto il personale. Sotto la sua guida, la nostra scuola ha continuato a essere una vera comunità di crescita, fondata sui valori ignaziani dell’accoglienza, della cura e dell’eccellenza scolastica e umana.

Nel ricordarne il sorriso, la fermezza gentile e il costante impegno per la formazione delle giovani generazioni, la comunità del Sant’Ignazio eleva la sua preghiera grata per il dono del cammino condiviso insieme a lei”.