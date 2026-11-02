Nizza. Il sindaco Briguglio dice addio al Pd: “Lascio a malincuore ma con serenità”

Dopo l'aut aut del segretario provinciale Armando Hyerace, il primo cittadino ha comunicato la propria decisione al circolo dei democratici

NIZZA – Il sindaco Natale Briguglio ha deciso di dimettersi da membro del circolo Pd di Nizza e da tesserato del Partito Democratico. La decisione, comunicata con una lettera al circolo dei democratici dallo stesso Briguglio, è l’epilogo della diatriba scaturita dalla sua adesione ai “Sindaci d’Italia”, movimento alleato con Sud chiama Nord e il centrodestra a livello nazionale. Proprio in seguito alla notizia dell’adesione, il segretario provinciale dell’Armando Hyerace aveva chiesto chiarezza a Briguglio.

Ieri pomeriggio l’argomento è stato al centro di una riunione convocata del coordinatore Gaetano Scarcella, con all’ordine del giorno la condivisione con i componenti del circolo della lettera mandata il 30 ottobre dal sindaco Natale Briguglio allo stesso coordinatore. Il Circolo si era già riunito alla presenza del sindaco e del segretarioprovinciale Armando Hyerace, lunedì scorso, qualche giorno dopo l’incontro del 21 ottobre a Palermo per la presentazione del progetto “Sindaci d’Italia” a cui il sindaco Briguglio, da iscritto al PD, aveva partecipato.

La lettera di Briguglio al PD di Nizza

Queste le parole del primo cittadino estratte dalla lettera di cui il circolo ha preso atto: “Ritengo opportuno e doveroso – al fine di evitare fraintendimenti o malintesi con delle persone che, oltre a rappresentare i militanti del Partito Democratico e iscritti del Circolo del PD di Nizza, rappresentano per me anche una parte del mio percorso di vita – mettere un punto di chiarezza. A malincuore, ma con serenità, con la presente Ti comunico, formalizzo e rendo noto a tutti gli amici iscritti – scrive Briguglio al cooordinatore Scarcella – le mie dimissioni immediate da membro del Circolo del PD di Nizza di Sicilia e tesserato del Partito Democratico. Sono fiducioso che questa possa essere la scelta migliore sia per il Circolo del PD di Nizza di Sicilia e sia per l’Amministrazione che fieramente rappresento. Rimane ferma e inconfutabile la certezza di avere sempre ricevuto il massimo sostegno dal Circolo, che al contempo ritengo, senza tema di smentita, di aver sempre supportato, vissuto e rappresentato in maniera piena, degna e fiera”.

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